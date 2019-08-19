МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в понедельник после новостей из Китая, которые подали инвесторам надежду относительно стабилизации мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.48 мск индекс Dow Jones рос на 0,94%, до 26129,86 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,23%, до 7992,99 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,09%, до 2920,31 пункта.

Инвесторы ожидают, что ведущие экономический державы вслед за Китаем, Народный банк которого объявил о реформе ключевой процентной ставки, начнут применять меры, которые позволят стимулировать рост ВВП и предотвратить его замедление. В субботу ЦБ Китая объявил о реформе, которая призвана помочь снизить затраты по займам для компаний и поддержать экономику страны, рост которой замедляется из-за торговой войны с США.

Внимание инвесторов на текущей неделе будет сосредоточено на протоколе июльского заседания ФРС, который будет опубликован в среду, 21 августа. Трейдеры ожидают комментариев относительно экономики США. В пятницу состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в рамках симпозиума центробанков. Участники торгов ожидают, что Пауэлл даст некоторые комментарии относительно дальнейшего направления монетарной политики ФРС.

По данным CME Group, 95% экспертов прогнозируют дальнейшее снижение ставки ФРС до 1,75-2% с уровня июля в 2-2,25%. Остальные 5% экспертов ожидают более сильного снижения, на 50 базисных пунктов.

Кроме того, индексы поддерживает рост цен на акции Apple, которые дорожают на 2,5% после заявления американского президента Дональда Трампа в воскресение о том, что он ведет переговоры с гендиректором компании Тимом Куком о влиянии пошлин на бизнес компании.