МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам поднимается в понедельник вечером в ожидании того, что крупнейшие центробанки вслед за ЦБ Китая будут искать меры предотвращения замедления экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.27 мск курс евро к доллару рос до 1,1094 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1089 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 106,55 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,36 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,08%, до 98,22 пункта.

Трейдеры ожидают, что крупнейшие центробанки мира начнут искать новые способы стимулирования экономики. Тем временем в субботу Народный банк (ЦБ) Китая уже объявил о реформе ключевой процентной ставки, чтобы помочь снизить затраты по займам для компаний и поддержать экономику, рост которой замедляется из-за торговой войны с США.

В частности, c 20 августа регулятор изменит ставку-ориентир для кредитов, выдаваемых банками. Новым бенчмарком станет ставка для первоклассных заемщиков (loan prime rate, LPR). Теперь банки должны будут использовать LPR в качестве ориентира для расчета плавающих кредитных ставок, а не базовую банковскую кредитную ставку регулятора.

Инвесторы также ожидают в среду публикации протокола июльского заседания ФРС и выступления председателя Федрезерва Джерома Пауэлла в пятницу в Джексон-Хоуле. Участники торгов ожидают получить комментарии относительно состояния экономики США и дальнейшего направления монетарной политики.

"Поскольку рынки зациклены на симпозиуме (в Джексон-Хоуле), который состоится в конце этой недели, и ввиду недостатка данных… мы склонны ожидать продолжения пятничного роста в ближайшие дни", — приводит агентство Рейтер слова старшего валютного стратега-аналитика TD Securities Мадзена Исса (Mazen Iss).