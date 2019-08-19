МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник вырос вместе с зарубежными площадками и нефтяными котировками, а также на фоне локальных историй, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,26% — до 2648,09 пункта, индекс РТС — на 0,62%, до 1247,53 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.23 мск рос на 41 копейку — до 66,93 рубля, курс евро – на 49 копеек, до 74,24 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,06% — до 59,26 доллара за баррель.

"Индекс Мосбиржи получил поддержку возросших нефтяных котировок. Российский рынок акций поддержал тренд мировых торговых площадок, которые пережили подъем из-за информации о реформировании системы процентных ставок в Китае", — отмечает Андрей Хохрин из "Иволга Капитал".

Европейские площадки закрылись ростом на 1-1,35%, биржи США растут на 1,03-1,48%.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах роста — депозитарные расписки Qiwi, которые к закрытию торгов подскочили на 24,16% — до 1541,5 рубля – максимума с сентября 2015 года на повышенных для компании оборотах торгов (составил почти 128 миллионов рублей).

Эксперты оценили отчетность компании по МСФО за второй квартал текущего года, которая была опубликована в понедельник, как сильную.

Кроме того, также в понедельник компания объявила, что совет директоров Qiwi принял решение выделить Рокетбанк в отдельную финтех-компанию и что в ближайшие месяцы будут прорабатываться различные возможности частичной или полной его продажи.

Акции "Лукойла" подорожали на 4,8% — до 5240 рублей (в ходе торгов поднимались на 6% — до 5298 рублей).

"Лукойл" в понедельник сообщил, что получил от акционеров заявки на приобретение 82,9 миллиона акций компании и, согласно ранее объявленным планам, выкупит 35 миллионов акций пропорционально заявкам по цене 5,45 тысячи рублей за штуку.

"Лукойл" напомнил, что заявления предъявлялись в рамках публичной оферты на основании решения годового собрания от 20 июня 2019 года об уменьшении уставного капитала компании путем приобретения 35 миллионов акций.

Приобретенные акции будут погашены сразу после их зачисления на казначейский счет "Лукойла", что приведет к уменьшению уставного капитала до 715 миллионов.

"С учетом этого решения мы оцениваем справедливую стоимость обыкновенных акций "Лукойла" в 5927 рублей", — говорит Александр Осин из ИК "Фридом Финанс".

Также среди лидеров роста – акции ОВК (7,33%), "Энел Россия" (3,59%), "Сафмар Финансовые системы" (3,07%), АФК "Система" (2,86%), "Северстали" (1,9%), а также акции ТГК-1 (1,85%), ПИКа (1,68%), бумаги "Татнефти" (префы выросли на 1,28%, обыкновенные акции – на 1,11%) и акции "Яндекса" (1,25%).

Среди лидеров снижения – бумаги "Мечела": привилегированные акции снизились на 2,38%, обыкновенные акции – на 2,89%.

Также среди лидеров падения – префы "Транснефти" (-1,19%), акции "Русгидро" (-1,1%), ФСК "ЕЭС" (-1,06%), "Распадской" (-1,06%) и акции "Аэрофлота" (-0,91%).

ПРОГНОЗЫ

Осин из ИК "Фридом Финанс" полагает, что шансы роста рынка на торгах во вторник преобладают.

"Рынок выглядит "перепроданным", и ожидания выходящей на этой неделе информации властей о возможных мерах монетарного стимулирования со стороны ЕЦБ и ФРС, а также – как повод — новое смягчение риторики администрации США по поводу торговых отношений с Китаем подталкивают цены вверх", — комментирует он.

С его точки зрения, индекс Мосбиржи во вторник будет колебаться в пределах 2616,3-2681,23 пункта.

При сохранении позитива внешнего фона диапазон колебаний по индексу Мосбиржи лежит в интервале 2630-2670 пунктов, считает Дмитрий Александров из компании "Универ Капитал".