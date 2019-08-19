МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в понедельник закрылись значительным ростом на фоне ослабления опасений относительно возможности замедления темпов развития мировой экономики, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 увеличился на 1,04%, до 7191,31 пункта, французский CAC 40 — на 1,34%, до 5371,56 пункта, немецкий DAX — также на 1,34%, до 11717,29 пункта.

В субботу Китай объявил о проведении реформы ключевой процентной ставки центробанка, которая призвана помочь снизить затраты по займам для компаний и поддержать экономику, рост которой замедляется из-за торговой войны с США. Инвесторы восприняли действие ЦБ Китая как сигнал того, что и другие государства начнут принимать меры, необходимые для предотвращения замедления экономики.

Трейдеры также ждут комментариев относительно экономической ситуации в США и дальнейшего направления монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС). В среду, 21 августа, будет опубликован протокол июльского заседания ФРС, а в пятницу, 23 августа, состоится выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла в рамках ежегодного симпозиума.

"Мы по-прежнему видим ограниченные "голубиной" политикой центробанков риски краткосрочной рецессии. Их политика помогает увеличить экономический цикл, но при этом мы предупреждаем, что торговая и внешнеполитическая напряженность создают риски снижения рынков", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Black Rock.

Индексы дополнительно поддержал рост котировок нефтяных компаний. Акции BP и Shell выросли почти на 2% на фоне возросшей напряжённости в нефтедобывающих регионах из-за атаки месторождения в Саудовской Аравии беспилотниками господствующей в Северном Йемене вооружённой группировки.