МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Курс рубля вечером в понедельник замедлил снижение в парах с долларом и евро на фоне роста нефтяных котировок, закрепившихся выше 59 долларов за баррель по марке Brent, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.22 мск понедельника увеличивается на 34 копейки, до 66,86 рубля, курс евро — на 44 копейки, до 74,19 рубля. Днём доллар поднимался выше 67 рублей, впервые с 14 февраля, евро поднимался до 74,41 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent растёт на 1,52%, до 59,53 доллара за баррель.

РУБЛЬ ВСЁ ЖЕ ОТСТУПАЕТ

Несмотря на глобальный позитив на рынках (растут доходности американских казначейских бумаг, дорожает нефть), большинство валют развивающихся стран снижается к доллару, отмечает аналитик банка "Санкт–Петербург" Анна Полиенко.

Валюты развивающихся стран к текущему моменту также показывают снижение против доллара: лира в паре с долларом теряет 1,37%, ранд – 0,85%, индийская рупия – 0,41%, реал – 1,09%.

При этом на межбанковском рынке менее чем за неделю до проведения расчетов по основным налоговым платежам сохраняется относительно благоприятная обстановка, отмечает Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

ПРОГНОЗЫ

Главный аналитик компании "БКС Премьер" Антон Покатович считает, что бегство из рисковых активов не просто сохраняется, но и набирает силу. Он полагает, что в ближайшие дни, если рыночный оптимизм не найдет основ для своего укрепления, рубль может сохранить склонность к ослаблению.

"За выходные рынки получили еще одну порцию комментариев как со стороны Китая, так и со стороны США в лице Трампа, причем риторика обеих сторон, по нашим оценкам, все еще далека от какого-либо движения к компромиссу. Также мы видим, что недовольство китайской стороны в плоскости участия западных представителей в гонконгских процессах также возрастает, что в перспективе может привести к еще одному витку обострения торговых и дипломатических отношений двух держав", — комментирует он.

А Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер" уверен, что в целом на рынках преобладают ожидания роста аппетитов к риску. "Тем не менее, в рубле преобладают локальные распродажи, которые, вероятно, остановятся на фоне налогового периода в ближайшие дни", — заключает он.