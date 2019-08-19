МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,66%, до 6,05 доллара, "Новатэка" — на 0,21%, до 187,6 долларов, "Лукойла" — выросла на 4,01%, до 78,28 доллара, после объявления компании о выкупе 35 миллионов акций пропорционально заявкам акционеров на приобретение 89,2 миллиона бумаг. Акции "Газпрома" подорожали на 0,18%, до 6,73 доллара, "Газпром нефти" — подешевели на 0,64%, до 30,85 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" уменьшилась на 0,14%, до 22,1 доллара, "Северстали" — выросла на 1,15%, до 14,12 долларов, НЛМК — на 0,19%, до 20,88 доллара.

Расписки ВТБ подешевели на 1,13%, до 1,14 доллара, Сбербанка — подорожали на 0,34%, до 13,25 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", не изменились в цене, оставшись на уровне в 19 долларов.

Стоимость GDR "Магнита" уменьшилась на 0,04%, до 12,86 доллара, "Ленты" — на 0,3% до 3,3 доллара. Бумаги АФК "Система" подорожали на 1,61%, до 3,28 доллара.