МОСКВА, 19 авг /ПРАЙМ/. Компания "Уралкалий — Технология" выкупает у "Уралкалия" 7,6 миллиона обыкновенных именных акций, сообщается в материалах "Уралкалия".

"Количество эмиссионных ценных бумаг эмитента соответствующего вида, категории, в отношении которых у соответствующей организации возникла обязанность по их приобретению на основании заключенного такой организацией договора: 7 594 929 обыкновенных акций", — говорится в сообщении.

Ранее доля "Уралкалий — Технология" в "Уралкалии" составляла 1,66 миллиарда обыкновенных акций, после приобретения дополнительного пакета она увеличится до 1,667 миллиарда акций.

Срок, в который "Уралкалий — Технология" обязана будет приобрести акции — 60 дней с даты заключения договора. Рыночная стоимость такого пакета акций на дату заключения договора, 19 августа, могла составить от 896,354 миллиона до 897,721 миллиона рублей.

Согласно списку аффилированных лиц "Уралкалия" на 30 июня, доля обыкновенных акций производителя, принадлежащих компании "Уралкалий — Технология", составляла 56,53358%; доля обыкновенных акций, принадлежащих "Уралхиму" предпринимателя Дмитрия Мазепина — около 20%; Rinsoco Trading — 20,19%.

"Уралкалий" — один из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, производственные активы компании включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей.