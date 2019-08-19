БРЮССЕЛЬ, 19 авг /ПРАЙМ/. Решение США внести в черный список 46 дочерних компаний Huawei политически мотивировано, компания призывает США прекратить несправедливое обращение с ней, говорится в заявлении Huawei.

Администрация США продлевает еще на 90 дней лицензию китайской телекоммуникационной компании Huawei, позволяющую ей закупать оборудование у американских предприятий, заявил министр торговли США Уилбур Росс. Некоторые из американских компаний, расположенных в сельской местности, зависят от Huawei, так что власти Штатов дают им чуть больше времени, чтобы отвыкнуть от ведения дел с Huawei, заявил он в интервью телеканалу Fox Business. Кроме того, по его словам, "большой новостью" является то, что власти США приняли решение внести в черный список 46 дочерних компаний китайского телекоммуникационного гиганта.

Компания выступила "против решения министерства торговли США добавить еще 46 родственных компаний Huawei" в так называемый entity list – черный список для организаций.

"Понятно, что это решение, принятое именно в это время, является политически мотивированным и не имеет ничего общего с национальной безопасностью", — говорится в сообщении компании.

Такое решение, по ее мнению, нарушает базовые принципы конкуренции на свободном рынке. Оно не находится ни в чьих интересах, в том числе и самих американских компаний, отмечается в релизе.

"Попытки сдерживать бизнес Huawei не помогут Соединенным Штатам достичь технологического лидерства. Мы призываем правительство США положить конец этому несправедливому обращению и исключить Huawei из entity list ", — говорится в сообщении.