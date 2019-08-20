БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 авг /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Амурской области отложил до 17 сентября рассмотрение иска компании "Финвижн" Артема Аветисяна к банку "Восточный" о признании недействительными ряда решений совета директоров банка о размещении дополнительного выпуска 500 миллиардов акций по цене 1 копейка за акцию, а также сам допвыпуск из-за необходимости проведения оценочной экспертизы, передает корреспондент РИА Новости.

Ходатайство о необходимости проведения оценочной экспертизы акций заявил на судебном заседании представитель "Финвижн" Александр Дондоков.

"Заседание отложено в связи с необходимостью предоставления кандидатур для проведения судебной оценки стоимости акций банка и предоставления дополнительных позиций по существу заявленных требований. Ходатайство об отложении заявлено обеими сторонами, ходатайство об экспертизе заявлено представителем истца",- пояснил журналистам представитель компании Evison Holdings Ltd (подконтрольная Baring Vostok) Алексей Артеменко.

Evison принимает участие в процессе в качестве третьего лица.

Компания Аветисяна ранее после судебного решения получила контроль в банке "Восточный". Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви, в то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает.

Параллельно идет арбитражное разбирательство, в рамках которого Baring потерял контроль в "Восточном" — контролируемая им Evison по предписанию суда Амурской области исполнила опцион на продажу компании "Финвижн" Артема Аветисяна 9,99% акций банка. Согласно последней полностью раскрытой структуре владения, на 12 ноября 2018 года доля Evison в "Восточном" составляла 51,62% уставного капитала (52,48% голосующих акций), "Финвижн" — 32,02% (32,55%).