МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются во вторник на фоне решения США продлить лицензию для китайской компании Huawei, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.52 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,07% — до 2885,17 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,45%, до 1579,08 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,01%, до 26294,08 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,61%, до 1951,38 пункта. Японский Nikkei 225 поднимался на 0,5% — до 20666,37 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,96%, до 6529,2 пункта.

В центре внимания азиатских рынков — сделанное в понедельник заявление министра торговли США Уилбура Росса о том, что администрация США продлевает еще на 90 дней лицензию китайской телекоммуникационной компании Huawei, позволяющую ей закупать оборудование у американских предприятий.

"Хотя это и не стало неожиданностью, однако продление лицензий для Huawei стало дополнительным позитивным фактором для рынков в начале недели", — отмечает аналитик IG Цзиньгуй Пань (Jingyi Pan), которую цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс.