МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник утром демонстрируют незначительную динамику после роста в понедельник на 1-2%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.17 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,07%, до 59,78 доллара за баррель, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,05%, до 56,17 доллара за баррель.

В центре внимания инвесторов остается торговый конфликт между США и КНР. Министр торговли США Уилбур Росс заявил в понедельник, что администрация США продлевает еще на 90 дней лицензию китайской телекоммуникационной компании Huawei, позволяющую ей закупать оборудование у американских предприятий. Инвесторы теперь ждут нового раунда торговых переговоров между США и Китаем, который может состояться в сентябре.

По мнению управляющего партнера VM Markets Стивена Иннеса (Stephen Innes), мнение которого приводит агентство Рейтер, продление действия лицензий задало рынкам очень "спокойный тон" в преддверии торговых переговоров США и Китая в следующем месяце. "Торговый спор между США и Китаем оказался ключевым фактором падения рынка нефти, привел мировую экономику на грань рецессии и негативно повлиял на прогнозы спроса на нефть", — сказал эксперт.

Определенное давление на стоимость "черного золота" оказывает фиксация прибыли инвесторами после того, как в понедельник рост цен на нефть достигал 2,5%. Такая динамика была обусловлена опасениями за добычу в Саудовской Аравии, где мятежники из правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) с помощью дронов совершили атаку на месторождение и НПЗ на востоке страны.