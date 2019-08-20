МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Курс доллара незначительно снижается по отношению к большинству основных мировых валют в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла позднее на текущей неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.15 мск курс евро к доллару рос до 1,1084 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1076 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 106,58 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,62 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,04%, до 98,31 пункта.

Трейдеры ждут выступления главы ФРС в Джексон-Хоуле, где на текущей неделе состоится ежегодный экономический симпозиум. В нем примут участие главы мировых центробанков, министры финансов, главы компаний и ведущие экономисты. Рынки ждут от Пауэлла сигналов относительно перспектив изменения базовой ставки в США. В июле Федрезерв ожидаемо понизил ключевую ставку до 2-2,25% с 2,25-2,5% годовых, и аналитики ожидают, что в сентябре ставка может быть снова понижена, что приведет к ослаблению курса доллара.

В то же время некоторые эксперты отмечают риск роста курса доллара после выступления Пауэлла, если его заявления не оправдают ожидания рынков. "Ряд дальнейших снижений ставки со стороны ФРС уже отражен в текущем курсе доллара. Таким образом, курс американской валюты может получить новый импульс для роста, если заявление Пауэлла окажется не таким мягким как ожидалось, и уменьшит перспективы снижения ставки", — считает валютный стратег Daiwa Securities Юкио Исидзуки (Yukio Ishizuki), которого цитирует агентство Рейтер.