МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Курс рубля после просадки в начале торгов перешел к росту против доллара и евро на фоне стабилизации нефтяных цен, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.34 мск вторника снижается на 23 копейки – до 66,66 рубля, курс евро – на 25 копеек, до 73,84 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,03% — до 59,72 доллара за баррель.

В начале торгов рубль максимально терял к доллару 22 копейки, к евро – 23 копейки.

"На краткосрочном периоде, помимо стабилизации цен на нефть, поддержку рублю может оказать грядущий налоговый период, когда экспортеры могут продавать значительные объемы валюты. Также позитивным фактором для рубля остается привлекательность российских долговых обязательств, которые сулят повышенную доходность в свете замедления инфляции и продолжения цикла снижения ключевой ставки", — отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.