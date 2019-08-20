МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно ростом индексов на фоне надежд на поддержку мировой экономики центробанками и правительствами разных стран, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,11% — до 2880 пунктов, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,14%, до 1574,12 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 0,2% — до 26231,54 пункта, японский Nikkei 225 вырос на 0,55% — до 20677,22 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 1,05% — до 1960,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,2%, до 6545 пунктов.

Инвесторы надеются, что власти стран мира предпримут меры для поддержки национальных экономик в свете давления со стороны торговой войны США и Китая. Центробанк Китая в минувшие выходные уже объявил о проведении реформы ключевой процентной ставки, которая призвана помочь снизить затраты по займам для компаний и поддержать экономику, рост которой замедляется из-за торговой войны с США.

Трейдеры также обратили внимание на новости вокруг китайской компании Huawei. В понедельник министр торговли США Уилбур Росс сообщил, что администрация США продлевает еще на 90 дней лицензию Huawei, позволяющую ей закупать оборудование у американских предприятий. В то же время власти США приняли решение внести в черный список 46 дочерних компаний китайского телекоммуникационного гиганта.

В этой связи старший валютный стратег NAB Родриго Катриль (Rodrigo Catril) сказал агентству Франс Пресс, что детали не указывают на то, что США идут на слишком большие уступки в торговых переговорах с Китаем.