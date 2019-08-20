МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы растут во вторник третий день подряд на фоне надежд на то, что власти ряда стран могут принять меры в области как бюджетной, так и монетарной политики для поддержки мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.31 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,36% — до 7217,5 пункта, французский CAC 40 — на 0,12%, до 5377,96 пункта, немецкий DAX — на 0,1%, до 11727,77 пункта.

Участники торгов продолжают отыгрывать заявления министра финансов Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz), сделанные в минувшие выходные о том, что страна обладает достаточными бюджетными возможностями для того, чтобы противостоять любому будущему возможному экономическому кризису. Министр предположил, что Берлин может выделить до 50 миллиардов евро на поддержку экономики в случае кризиса. Примерно в такую сумму, по словам министра, обошелся Германии мировой финансовый кризис 2008-2009 годов.

В то же время СМИ со ссылкой на источники сообщили о том, что Белый дом начал изучать вопрос о возможности временного сокращения налога на заработную плату в США, чтобы остановить экономический спад.

Кроме того, на текущей неделе мировые инвесторы ожидают ежегодного экономического симпозиума в американском Джексон-Хоуле, в котором примут участие главы мировых центробанков, министры финансов, главы компаний и ведущие экономисты. Трейдеры с интересом ждут выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла, в ходе которого он может дать сигналы относительно перспектив изменения базовой ставки в стране.