МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Курс рубля сохраняет позитив в парах с долларом и евро, в отличие от валют развивающихся рынков, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.46 мск вторника снижался на 8 копеек — до 66,82 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 74,03 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,2% — до 59,86 доллара за баррель.

РУБЛЬ РАСТЕТ ОТДЕЛЬНО ОТ ВАЛЮТ РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ

"К середине дня рубль демонстрировал укрепление, хотя на валютных площадках развивающихся рынков большая часть валют, наоборот, теряла позиции", — комментирует РИА Новости Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

Валюты развивающихся стран к текущему моменту также показывают снижение против доллара: турецкая лира в паре с долларом теряет 2,27%, южноафриканский рэнд — 0,11%, индийская рупия — 0,55%.

"Напомним, что еще накануне доллар на российском рынке поднимался выше 67 рублей, обновив максимум с февраля текущего года. Данный уровень оказался весьма привлекательным для продажи валютной выручки экспортерами в рамках подготовки к основным налоговым платежам в конце текущей-начале следующей неделе", — указывает Кравченко.

Сегодня инвесторы ждут дальнейшего развития политической ситуации в Италии — эти события могут оказать давление на евро, отмечают в своем обзоре аналитики "Сбербанка КИБ" Юрий Попов и Николай Минко.

"Итальянский премьер Джузеппе Конте должен выступить в Сенате. Затем может быть проведено голосование по вопросу о доверии главе кабинета в преддверии досрочных парламентских выборов, за проведение которых выступает вице-премьер Маттео Сальвини", — напоминают они.

В паре с евро у российской валюты больше шансов продемонстрировать неплохую динамику на фоне обсуждения вотума недоверия итальянскому правительству в Сенате Италии, отмечает аналитик Нордеа-банка Григорий Жирнов.

ПРОГНОЗЫ

Продажи валюты оказывают поддержку рублю, корректируя доллар и евро после почти недельного укрепления, отмечает Кравченко.

"Кроме того, ослабление рубля за последнюю неделю могло быть связано с остаточной конвертацией дивидендов в валюту для зарубежных инвесторов на российском рынке, и в настоящее время спрос на валютную ликвидность постепенно сокращается, что ослабляет давление на рубль", — добавляет он.

Поскольку уровень волатильности по-прежнему высок, Попов и Минко из "Сбербанка КИБ" полагают, что пара доллар-рубль, вероятно, будет торговаться в довольно широком диапазоне — 66,3-67, хотя рубль, на их взгляд, уже нашел уровень поддержки после недавнего резкого ослабления.

В пятницу можно ожидать его укрепления, поскольку мировые центральные банки должны продемонстрировать приверженность довольно мягкой денежно-кредитной политике, оценивают они.