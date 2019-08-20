МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Цены на нефть растут во вторник днем в ожидании еженедельных данных по запасам сырья в США от Американского института нефти (API) и минэнерго страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.06 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,1%, до 59,8 доллара за баррель, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,11%, до 56,2 доллара за баррель.

Участники торгов ждут еженедельной статистики по запасам сырья в США. В ночь на среду данные опубликует API. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозируют снижение запасов за минувшую неделю на 1,9 миллиона баррелей. В среду аналогичные данные опубликует минэнерго США. Неделей ранее (по 9 августа) запасы выросли на 1,6 миллиона баррелей, хотя эксперты ждали снижения.

"Если будет неожиданный рост запасов, то он может выбить почву из-под ног у рынка нефти, но только временно", — сказал агентству Рейтер аналитик OANDA Джеффри Хэлли (Jeffrey Halley).