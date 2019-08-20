МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Акции ГМК "Норильский никель" прибавили в цене 3% после публикации отчетности по МСФО за первое полугодие, рекомендаций относительно дивидендов и ожиданий менеджментом спроса на цветные металлы, следует из данных Московской биржи.

К 15.31 мск акции "Норникеля" растут на 2,82%, до 15 174 рублей (уже подскакивали на 3% — до 15 190 рублей), при этом индекс Мосбиржи поднимается на 0,89%.

Ранее во вторник компания сообщила о том, что по итогам первого полугодия 2019 года увеличила чистую прибыль по МСФО в 1,8 раза — до 2,997 миллиарда долларов, а показатель EBITDA увеличился на 21%, до 3,719 миллиарда.

Также, как следует из сообщения компании, совет директоров рекомендовал акционерам выплатить по итогам первого полугодия 2019 года дивиденды в размере 883,93 рубля на обыкновенную акцию.

Собрание акционеров, на котором могут утвердить дивиденды, назначено на 26 сентября, реестр на участие в нем закрывается 2 сентября. Реестр на получение дивидендов закрывается 7 октября. Общая сумма выплат может составить порядка 139,878 миллиарда рублей (2,1 миллиарда долларов).

Кроме того, как говорится в сообщении, компания ожидает в текущем году дефицита на мировом рынке палладия в объеме около 600 тысяч унций и роста спроса на никель на 4%.