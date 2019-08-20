МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются во вторник после роста почти на 1% днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.50 мск индекс Dow Jones снижался на 0,36%, до 26043 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,48%, до 7964,25 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,57%, до 2906,85 пункта.

Индексы снижаются после активного роста днем ранее. Инвесторы ожидали, что центробанки по всему миру начнут принимать меры по стабилизации экономики вслед за ЦБ Китая, что ослабило напряжение на рынке относительно приближающегося замедления мировой экономики.

"Сегодня не так много новостей, которые могли бы сильно повлиять на динамику рынков", — приводит агентство Рейтер слова портфельного менеджера GW&K Investment Management Аарона Кларка (Aaron Clark).

Внимание инвесторов на этой неделе сосредоточено на публикации протокола июльского заседания ФРС. Трейдеры ожидают комментариев относительно экономики США.

Кроме того, в пятницу состоится выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла в рамках симпозиума центробанков. Участники торгов ожидают, что Пауэлл даст некоторые комментарии относительно дальнейшего направления монетарной политики ФРС. По мнению Аарона Кларка, Пауэлл не будет придерживаться "голубиных" настроений, которые ожидают рынки.