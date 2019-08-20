МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Курс рубля сохраняет устойчивость и продолжает укрепляться в парах с долларом и евро на внутренних факторах, считают эксперты валютного рынка.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.26 мск вторника снижался на 25 копеек — до 66,64 рубля, курс евро — на 18 копеек, до 73,92 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent перешел к снижению и опускается на 0,67% — до 59,34 доллара за баррель.

РУБЛЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЕН ДЛЯ ПОКУПОК

Курс рубля после просадки в начале торгов перешел к росту. Вечером рубль продолжил сохранять устойчивость в парах с долларом и евро, несмотря на некоторое снижение нефтяных котировок марки Brent. Впрочем, стоимость нефти остается выше 59 долларов за баррель.

Вместе с рублем к доллару на вечерних торгах росли бразильский реал – на 1% и южноафриканский рэнд — на 0,44%, турецкая лира замедлила снижение до 1,2% с дневных 2,3% и индийская рупия до 0,2%. При этом аргентинский песо падал на 1,2%.

"Валюты сырьевых поставщиков демонстрировали незначительную волатильность. Поэтому можно говорить, что рубль укреплялся на внутренних факторах", — считает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

С учетом текущей ситуации, рассчитывать на продолжение ослабления уже не следует, полагает главный аналитик АО "НФК-Сбережения" Алексей Кузьмин.

На его взгляд, текущие уровни вновь стали привлекательными для продажи иностранной валюты и создают условия поиска возможностей для игры на восстановление рубля.

"Рубль сегодня растет по отношению к доллару и евро. Российская валюта сейчас во многом отыгрывает позитив, который мы наблюдали на мировых финансовых рынках накануне. В частности, риски усиления негатива вокруг торговых войн немного снизились и уже не оказывают серьезного давления на валюты развивающихся стран. При этом локальную дополнительную поддержку сейчас оказывает начало налогового периода в стране", — комментирует эксперт "БКС Брокер" Иван Копейкин.

"Протокол заседания ФРС на этот раз может вызвать больше волатильности на рынках, и вот почему. С четверга в американском Джексон Хоул стартует ежегодный банковский симпозиум, в котором принимают участие главы некоторых Центробанков, влиятельные экономисты, чиновники. Протокол ФРС может заранее обозначить позицию Джерома Пауэлла. Ожидается, что она окажется мягкой под давлением рынков и Трампа", — говорит Дмитрий Александров из "Универ Капитал".

Скорее всего, глава ФРС оценит инфляционные риски как сбалансированные, а экономические перспективы как оптимистичные, но в разрезе продолжения политики смягчения, полагает он.

ПРОГНОЗЫ

Во второй половине августа можно ожидать восстановительную динамику по российской валюте, уверен Кузьмин из "НФК-Сбережения".

В целом, до симпозиума в Джексон Хоуле, скорее всего, не будет сильных движений на валютном рынке, и рубль, вероятно, будет торговаться в боковике 66,4-67,3 в паре с долларом и 73-74,5 в паре с евро, считает Копейкин из "БКС Брокер".

"Рубль на завтра не ожидает никаких глобальных сдвигов и будет торговаться преимущественно в диапазоне 66-67 к доллару и 73-74 к евро, риски пробития указанных диапазонов в любую сторону – минимальны", — уверен Андрей Люшин из Локо Банка.

Сегодня особого внимания заслуживает отчет Американского института нефти (API), который выйдет в ночь на среду, отмечают аналитики "Сбербанка КИБ" Михаил Шейбе и Мария Красникова.