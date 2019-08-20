МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам понижается во вторник вечером, инвесторы продолжают ожидать протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и выступления её главы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.37 мск курс евро к доллару растёт до 1,1092 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1076 доллара за евро, курс доллара к иене снижается до 106,36 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,62 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,09%, до 98,26 пункта.

Днем ранее курс доллара рос в ожидании инвесторами принятия государствами мер, которые помогут стабилизировать состояние мировой экономики, но такие меры приняты не были.

Участники торгов ожидают публикацию протокола июльского заседания ФРС. Трейдеры ожидают комментариев относительно экономики США.

Кроме того, в пятницу состоится выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла в рамках симпозиума. Участники торгов ожидают, что Пауэлл даст некоторые комментарии относительно дальнейшего направления монетарной политики ФРС.

"Ожидания рынков относительно симпозиума в Джексон-Хоуле "голубиные"… Рынок буквально пытается подтолкнуть к этому", — отмечает управляющий директор Jefferies в Нью-Йорке Брэд Бехтель (Brad Bechtel).