МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Российский рынок вырос, несмотря на снижение западных площадок, частично компенсируя прежнее отставание, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,93%, до 2672,84 пункта, индекс РТС — на 1,37%, до 1264,59 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.08 мск снижается на 41 копейку, до 66,48 рубля, курс евро – на 39 копеек, до 73,71 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,15% — до 59,83 доллара за баррель.

Скорее всего, проявленная сегодня относительная сила нашего рынка обусловлена тем, что в предыдущие сессии он значительно отставал от активно восстанавливающихся мировых площадок, полагает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер".

Эксперты рынка также отмечают, что нефтяные котировки оказали поддержку отечественному рынку акций.

Европейские биржи во вторник снизились на 0,5-0,9%, к текущему моменту американские биржевые индексы дешевеют на 0,1-0,21%.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

"Внешний фон продолжает обеспечивать рост российского рынка. Особенно это заметно на бумагах "Газпрома"… Стимулы, заявленные министром финансов Германии, обеспечат устойчивый сбыт газа по европейским маршрутам", — комментирует Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". К закрытию торгов акции "Газпрома" подорожали на 2,09%.

Акции "Норникеля" прибавили в цене 3% и поднялись до 15 190 рублей после публикации отчетности по МСФО за первое полугодие, рекомендаций относительно дивидендов и ожиданий менеджментом спроса на цветные металлы. К закрытию торгов бумаги компании поднялись на 2,66%.

Также среди лидеров роста – бумаги "Лензолота" (привилегированные акции выросли на 4,94%, обыкновенные акции – на 10,45%), бумаги "Мечела" (привилегированные акции выросли на 1,27%, обыкновенные акции – на 1,17%), акции "М.Видео" (4,24%), ВТБ (2,48%), ФСК ЕЭС (2,33%), а также акции "Новатэка" (2,21%), Polymetal (2,03%), "Лукойла" (1,65%), "Русала" (1,61%) и "Полюса" (1,58%).

Акции "Трансконтейнера" подорожали на 1,79% на фоне рекомендации совета директоров акционерам выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 154,57 рубля на акцию, всего 2,147 миллиарда рублей.

"Слабый рост розничной торговли продолжает негативно отражаться на показателях торговых сетей. "Магнит" сообщил о том, что прибыль по МСФО в первом полугодии сократилась на 44,8%, до 9,8 миллиарда рублей. Выручка за этот период увеличилась на 10,5%. Сопоставимые продажи увеличились лишь на 1,1%", — комментирует Кочетков. К закрытию торгов акции "Магнита" подешевели на 1,35%.

Также среди лидеров падения – акции ОВК (-2,69%), "Алросы" (-1,67%), депозитарные расписки "Русагро" (-1,41%), акции "Мосэнерго" (-1,38%), "Фосагро" (-1,19%), Московской биржи (-1,19%).

Акции МТС снизились на 0,31%, также после выхода отчётности.

"Основная тенденция в финансовых показателях МТС — замедление роста в России… Такие тенденции характерны для многих российских компаний, связанных с розничным сектором, они отражают влияние длительного экономического застоя и необходимость корректировать бизнес-стратегию из-за хронического замедления прироста на основных рынках сбыта услуг", — комментирует Александр Осин из компании "Фридом финанс".

ПРОГНОЗЫ

"Для российского рынка более важным является ситуация в Европе, где различные чиновники выражают готовность к стимулам на фоне замедления экономического роста и инфляции. Переход от слов о стимулировании к делу в Европе вдохнёт новый оптимизм в российские активы", — говорит Кочетков".

Учитывая сохраняющуюся нестабильность глобальных площадок из-за политической неопределенности и слабости мировой экономики, что угрожает ускорить отток средств из развивающихся активов, в случае усиления внешних негативных тенденций наш рынок может возобновить устойчивую нисходящую динамику, в то же время считает Бабин.