МОСКВА, 20 авг /ПРАЙМ/. Основные европейские фондовые индексы во вторник закрылись снижением после сообщения об отставке премьер-министра Италии Джузеппе Конте, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,85%, до 7128,52 пункта, французский CAC 40 — на 0,5%, до 5344,64 пункта, немецкий DAX — на 0,55%, до 11651,31 пункта.

Ранее во вторник Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что подаст президенту Серджо Маттарелле прошение об отставке из-за разразившегося в стране политического кризиса. Правящая коалиция, сформированная "Движением 5 звезд" и партией "Лига", перестала существовать 8 августа, когда вице-премьер и лидер "Лиги" Маттео Сальвини уведомил Конте о серьезных разногласиях с союзниками из "Движения" и потребовал скорейшего проведения досрочных выборов.

"Политические новости из Италии не являются шокирующими, но, тем не менее, они подрывают доверие инвесторов", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика CMC Markets Дэвида Маддена (David Madden).

Кроме того, давление на индексы оказывает ослабление оптимизма относительно стабилизации мировой экономики. В минувшие выходные ЦБ Китая сообщил о реформах, которые призваны стимулировать рост экономики страны. Трейдеры восприняли действия Национального банка Китая как сигнал к тому, что мировые экономики начнут принимать меры для ослабления негативного влияния торгового конфликта США и КНР, но ожидания инвесторов пока остались не оправданными.