БУЭНОС-АЙРЕС, 20 авг /ПРАЙМ/. Правительство Аргентины смогло во вторник сдержать падение национальной валюты, однако биржи обвалились более чем на 10%, свидетельствуют данные торгов и банков.

Новый министр финансов Эрнан Лакунса, а затем и глава ЦБ Гидо Сандлерис созвали пресс-конференцию во вторник до открытия торгов на рынке. Они заверили, что их главная задача – гарантировать аргентинцам стабильность песо.

Курс национальной валюты в начале дня незначительно снизился – с 57 песо за доллар в пятницу до 58 утром во вторник, однако уже к концу дня крупнейший государственный банк Аргентины Banco Nacion вернул курс на уровень 57 песо. По 57-59 песо продают доллары и другие банки и обменники Аргентины.

Между тем словесные интервенции не помогли аргентинской бирже. Основной аргентинский индекс Merval упал более чем на 8%, до 27960,81 пункта, в начале дня, а по итогам закрытия и вовсе провалился на 10,44% до 27233,19 пункта.