МОСКВА, 21 авг —ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в среду в ожидании протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и выступления главы регулятора Джерома Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.54 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,02% — до 2880,52 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — опускался на 0,08%, до 1572,85 пункта, гонконгский Hang Seng Index — поднимался на 0,11%, до 26260,15 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,23%, до 1964,7 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,35% — до 20605,81 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,1%, до 6473,1 пункта.

К середине недели в центре внимания мировых инвесторов оказались ожидания новостей от Федрезерва и сигналов регулятора относительно перспектив монетарной политики в крупнейшей мировой экономике. В среду будет обнародован протокол июльского заседания ФРС, на котором регулятор понизил ставку впервые более чем за 10 лет — до 2-2,25% с 2,25-2,5% годовых.

Кроме того, в пятницу состоится выступление главы Федрезерва в рамках экономического симпозиума. Участники торгов ожидают от него сигналов относительно возможных шагов в области ставки на сентябрьском заседании.

"Рынки вошли в режим ожидания перед речью Пауэлла на ежегодном собрании в Джексон-Хоуле", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик OANDA Джеффри Хэлли (Jeffrey Halley).