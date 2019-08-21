МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Курс доллара в среду незначительно растет по отношению к большинству мировых валют в ожидании протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и выступления ее главы, которые могут прояснить перспективы монетарной политики в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.53 мск курс евро к доллару опускался до 1,1094 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1099 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 106,48 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,22 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,05%, до 98,24 пункта.

Мировые инвесторы ждут новостей от ФРС США. В среду будет обнародован протокол июльского заседания ФРС США, на котором регулятор понизил ставку впервые более чем за 10 лет — до 2-2,25% с 2,25-2,5% годовых.

Кроме того, глава ФРС Джером Пауэлл выступит в пятницу на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. Участники торгов надеются услышать от него намеки, чего ждать от сентябрьского заседания ФРС. Вместе с тем инвесторы традиционно опасаются, что глава регулятора предпочтет воздержаться от внятных комментариев.