МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Цена золота с начала 2019 года выросла почти на 19%, преодолев психологически важную отметку в 1500 долларов за унцию – такой уровень в последний раз наблюдался в апреле 2013 года. Главная причина такого роста – страх инвесторов перед надвигающейся рецессией в мировой экономике, который заставляет их перекладывать капиталы в надёжные активы-убежища, и если их опасения начнут подтверждаться, жёлтый металл продолжит дорожать, уверены опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

"Рост цен до шестилетнего максимума связан в основном с облигациями, и для инвесторов крайне важно отслеживать изменения их доходности, чтобы понимать, какая дальше будет динамика", — заявил главный стратег по сырьевым рынкам Saxo Bank Оле Хансен.

Падение доходностей облигаций в мире уже привело к тому, что суверенные бонды некоторых стран, особенно Европы и Японии, общим объемом почти на 16 триллионов долларов, дают отрицательный процент. В сочетании с опасениями, что мировой рынок акций ждут проблемы из-за замедления роста глобальной экономики и продолжающейся торговой войны между США и Китаем, это создало благоприятную инвестсреду для золота.

"Если опасения подтвердятся, цена золота может подняться до 1600 долларов уже к концу года", — прогнозирует аналитик УК "Альфа-Капитал" Артем Копылов.

"До конца текущего года ФРС США может продолжить снижение ставок, что также поддержит цены на драгоценный металл. В текущих условиях цены на золото способны забраться к уровням в 1560 долларов за унцию. Наиболее вероятным диапазоном на третий квартал видим движение в коридоре 1400-1500 долларов за унцию с тяготением к верхней границе", — заявил главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.

Резкий взлет цен несет риски такого же резкого спада, предупреждают эксперты. Хедж-фонды в последние месяцы набрали близкий к рекордному объем позиций в золотых фьючерсах на бирже Comex в Нью-Йорке, а совокупный объем золота в ETF-фондах устойчиво растет и достиг уже 77,4 миллиона унций (2407,4 тонны) – это является максимумом за шесть лет, что уже несет риски, предупреждает Saxo Bank. Предыдущие аналогичные всплески спекулятивного спроса вызывали серьезную коррекцию, напомнил Хансен.

Опасения рецессии тоже преувеличены: сейчас рынками, скорее всего, двигают эмоции, так как последняя макростатистика по экономике США была позитивной, а понижения ставок мировыми ЦБ направлены на поддержание экономического роста, отметил Копылов.

Возможным негативом для золота, по мнению Антонова, может стать и ожидаемое снижение спроса на ювелирные украшения в Индии из-за повышения в стране ввозной пошлины с 10% до 12,5%, а также изменение позиций ETF, которые отреагируют продажами золота в ответ на восстановление аппетита инвесторов к рисковым активам.

"В случае сюрприза от ФРС — не продолжать снижать ставки – возможна некоторая коррекция цен на золото, но факторов в пользу их роста все же больше", — заявил Антонов.