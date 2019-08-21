МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Курс рубля усилил рост вскоре после старта торгов и прибавляет порядка 0,5% к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск среды снижается на 31 копейку – до 66,26 рубля, курс евро — на 41 копейку, до 73,46 рубля.

На старте торгов курс рубля рос к доллару и евро примерно на 20 и 30 копеек соответственно.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,7% — до 60,45 доллара за баррель.