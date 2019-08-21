МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды смешанной динамикой в ожидании новостей от ФРС США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,01% — до 2880,33 пунктов, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — опустился на 0,09%, до 1572,62 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index вырос на 0,15% — до 26270,04 пункта, японский Nikkei 225 снизился на 0,28% — до 20618,57 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,22% — до 1964,65 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — опустился на 0,94%, до 6483,3 пункта.

Участники торгов ждут новостей из США, где позднее в среду будет обнародован протокол июльского заседания ФРС, на котором регулятор понизил ставку впервые более чем за 10 лет — до 2-2,25% с 2,25-2,5% годовых.

Кроме того, в пятницу состоится выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла в рамках ежегодного экономического симпозиума. Участники торгов ожидают от него сигналов относительно возможных шагов в области ставки на сентябрьском заседании ФРС.

Также трейдеры обратили внимание на то, что биржи США закрылись во вторник снижением индексов, достигавшим 0,8%. "Сегодняшнее снижение в основном обусловлено распродажами в США", — прокомментировал агентству Франс Пресс динамику на японской бирже менеджер Chibagin Asset Management Co. Йошихиро Окумура (Yoshihiro Okumura).