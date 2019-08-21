МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы растут в среду на фоне коррекции после снижения днем ранее и после сообщений о продолжении переговоров о слиянии автопроизводителей Fiat Chrysler и Renault, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.17 мск британский индекс FTSE 100 рос на 1,01% — до 7196,99 пункта, французский CAC 40 — на 1,51%, до 5425,67 пункта, немецкий DAX — на 1,19%, до 11790,9 пункта.

Участники торгов обратили внимание на сообщения в итальянских СМИ о том, что автопроизводители Fiat Chrysler и Renault вернулись к переговорам о возможном слиянии. В начале июня автоконцерн Fiat Chrysler отозвал свое предложение о слиянии с французским автопроизводителем Renault из-за отсутствия политических условий во Франции.

Акции Renault и Fiat дорожают на 4,5% и 4% соответственно.

Кроме того, на европейских рынках отмечается коррекция после распродаж во вторник на фоне новостей из Италии, где президент страны Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра страны Джузеппе Конте и предложил ему продолжать исполнять обязанности главы правительства до завершения политического кризиса.

"То, что случилось в Италии, не было неожиданностью, и мы видим коррекцию после вчерашней негативной ситуации", — приводит агентство Рейтер комментарий аналитика Rabobank Баса ван Хеффена (Bas Van Geffen).