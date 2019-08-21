МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Цены на нефть ускорили темпы роста в среду днем в ожидании еженедельных данных по запасам сырья в США от минэнерго страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.00 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,3%, до 60,8 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,91%, до 56,64 доллара за баррель. Утром рост цен не превышал 0,5%.

Инвесторы ждут еженедельных данных по запасах нефти в США от министерства энергетики страны, которые будут опубликованы позднее в среду. Эксперты ждут, что ведомство сообщит о снижении запасов на 1,9 миллиона баррелей после неожиданного роста днем ранее.

В ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США за минувшую неделю упали на 3,5 миллиона баррелей. Аналитики ждали гораздо менее значительного сокращения запасов.

"Похоже, цены на нефть получают поддержку от оптимистичного доклада API, который может сигнализировать о самом большом снижении запасов на терминале в Кушинге с февраля 2018 года, если это подтвердят данные минэнерго США", — сказал агентству Рейтер старший аналитик Oanda Эдвард Мойя (Edward Moya).