МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в среду днем усилил рост к доллару и евро и укрепляется примерно на 1% на фоне позитива на рынке нефти и возобновления интереса к рисковым активам, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.28 мск среды снижался на 65 копеек — до 65,92 рубля, курс евро — на 69 копеек, до 73,18 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,68% — до 61,04 доллара за баррель.

РУБЛЬ ПОЧУВСТВОВАЛ СИЛУ

Курс рубля продолжает укрепляться второй день подряд: доллар ушел под отметку 66 рублей, евро направился к 73 рублям. Отечественная валюта в лидерах по темпам роста к доллару среди валют развивающихся рынков, поднимаясь примерно на 1%.

Валюты развивающихся стран к текущему моменту также показывают рост к доллару: южноафриканский рэнд дорожает на 1,12%, индийская рупия — на 0,2%. Турецкая лира после значительной просадки вторника поднимается на 0,18%.

"Интерес к рисковым активам растет в преддверии публикации протокола ФРС США от июльского заседания… Российская валюта продолжает укрепляться к доллару США. Несмотря на то, что протокол несколько "устарел" (после последнего заседания выходила важная макростатистика по США, а также претерпела изменения форма кривой доходностей казначейских бумаг), участники рынка сфокусируют внимание на оценке членами ФРС факторов в пользу снижения процентной ставки и масштабах ожидаемого снижения", — комментирует аналитик банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин.

Рынки ждут от американского регулятора довольно мягкой риторики, отметил он. Если протокол отразит готовность большинства представителей ФРС к дальнейшему снижению ставки, это может дать стимул к росту рисковых активов и валют развивающихся стран, включая рубль.

Аналитик управления операций на рссийском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин отмечает, что укреплению рубля в среду способствует и рост цен на нефть.

"Рыночные страхи пока не получили базис для своего усиления, что в результате не привело к реализации более глубокой девальвации курса рубля. На этом фоне инвесторы снова концентрируют свое внимание на предстоящем выступлении Пауэлла в эту пятницу в Джексон-Хоуле, надежды на более значительное смягчение монетарной политики ФРС пытаются сбалансировать текущую рыночную тревожность. В таких условиях в рубль достаточно податливо реагирует на оптимизм со стороны возможного возвращения РФ в формат межстранового диалога G8", — комментирует главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

ПРОГНОЗЫ

В данный момент мы фактически наблюдаем за попытками рубля вернутся из зоны "перепроданности", в которой российская валюта находилась в начале этой недели, отмечает Покатович из "БКС Премьер".

Аналитик ожидает, что в ближайшие дни российская валюта будет находиться в диапазоне 65,5-66,8 рубля к доллару и 72,5-73,5 рубля к евро.

Осин из "Фридом Финанс" полагает, что до конца дня рубль продолжит укрепляться к обеим валютам.