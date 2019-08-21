МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 22 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Завершенные строительные работы (кв/кв) (2кв2019) -1,9%

 

 
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 49,7 49,5
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (август) 52,6 52,5
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 43,2 43
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (август) 54,5 54
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 46,5 46,2
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (август) 51,5 51,2
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (август) 53,2 53
14:30 EUR Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике

 

 

 

 
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 220 тыс 216 тыс
15:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (июнь) -1,8% 0,3%
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 50,4 50,5
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (август) 52,6

 

 
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (август) 53 52,8
предв. USD США — Экономический симпозиум в Джэксон Хоул /Jackson Hole Symposium (США, штат Вайоминг)

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 16.08) 527,1 млрд долл (на 09.08)

 

 
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB АК АЛРОСА — телеконференция менеджмента по отчетности МСФО за 2кв/1П2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Группа Черкизово — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Polymetal Int — производственные результаты за 3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB РусГидро — производственные результаты за 9м2019

 

 

 

 

 

 

 RUB РуссНефть — ВОСА (реестр закрыт 29.07.2019, в форме заочного голосования, изменения в Устав)

 

 

 

 