События в сфере макроэкономики и бизнеса 22 августа
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 22 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Завершенные строительные работы (кв/кв) (2кв2019)
|-1,9%
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|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|49,7
|49,5
|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (август)
|52,6
|52,5
|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|43,2
|43
|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (август)
|54,5
|54
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|46,5
|46,2
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (август)
|51,5
|51,2
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (август)
|53,2
|53
|14:30
|EUR
|Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике
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|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|220 тыс
|216 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (июнь)
|-1,8%
|0,3%
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|50,4
|50,5
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (август)
|52,6
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|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (август)
|53
|52,8
|предв.
|USD
|США — Экономический симпозиум в Джэксон Хоул /Jackson Hole Symposium (США, штат Вайоминг)
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 16.08)
|527,1 млрд долл (на 09.08)
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|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|АК АЛРОСА — телеконференция менеджмента по отчетности МСФО за 2кв/1П2019
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|RUB
|Группа Черкизово — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2019
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|RUB
|Polymetal Int — производственные результаты за 3кв2019
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|RUB
|РусГидро — производственные результаты за 9м2019
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|RUB
|РуссНефть — ВОСА (реестр закрыт 29.07.2019, в форме заочного голосования, изменения в Устав)
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https://1prime.ru/Financial_market/20190821/830257268.html