МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду в полном объеме разместил инфляционные облигации федерального займа (ОФЗ) серии 52002 с погашением в феврале 2028 года на 5,341 миллиарда рублей, спрос при этом составил 19,849 миллиарда, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 92,67% к номиналу, доходность по цене отсечения — 3,54% годовых. Средневзвешенная цена составила 92,6805% к номиналу, средневзвешенная доходность — 3,54% годовых.

На предыдущем аукционе ранее в среду Минфин разместил ОФЗ серии 26228 с погашением в апреле 2030 года на 20 миллиардов рублей при спросе 46,45 миллиарда рублей.

Цена отсечения составила 103,4915% к номиналу, доходность по цене отсечения — 7,3% годовых. Средневзвешенная цена составила 103,5178% к номиналу, средневзвешенная доходность — 7,3% годовых.