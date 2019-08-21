МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы значительно растут в начале торговой сессии среды, инвесторы ожидают публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.23 мск индекс Dow Jones увеличивается на 0,9%, до 26196,76 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,03%, до 8030,76 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,84%, до 2924,9 пункта.

Позднее в среду будет опубликован протокол июльского заседания ФРС. На прошедшем заседании впервые за 10 лет было принято решение о снижении процентной ставки на 25 базисных пунктов, до уровня в 2-2,25% годовых. Инвесторы ожидают получить комментарии относительно состояния экономики США.

Кроме того, в пятницу состоится выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле. Рынки ждут от Пауэлла сигналов о возможности дальнейшего понижения базовой ставки в США в сентябре.

"Сегодняшняя публикация протокола ФРС может показать, как риски, связанные с мировой торговлей, могут оправдать надежды на дальнейшее снижение ставок, но инвесторы, вероятно, будут уделять больше внимания выступлению главы ФРС Пауэлла в пятницу", — отмечает аналитик OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Рост индексов поддерживает статистика продаж жилья на вторичном рынке США. Согласно данным, количество сделок продажи жилья в июле увеличилось на 2,5% в месячном выражении и на 0,6% — в годовом.