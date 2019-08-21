МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду вечером слабо дешевеет, как и в целом в течение всей среды, в преддверии публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.08 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 2,35 доллара, или на 0,16%, до 1513,35 доллара за тройскую унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро уменьшается на 0,36%, до 17,087 доллара за унцию.

Позднее в среду будет опубликован протокол июльского заседания ФРС. На прошедшем заседании впервые за 10 лет было принято решение о снижении процентной ставки на 25 базисных пунктов, до уровня в 2-2,25% годовых. Инвесторы ожидают получить комментарии относительно состояния экономики США и дальнейшего направления монетарной политики в стране.

Агентство Рейтер приводит мнение аналитика Anand Rathi Shares & Stock Brokers Джигара Триведи (Jigar Trivedi) о том, что основные показатели применительно к драгметаллу остаются положительными, так как центральные банки мира увеличили резервы золота на фоне сохранения напряженности в мировой экономике. Но сегодня интрига Федрезерва приносит неопределённость и на этот рынок, следует из его слов. "Рынок нервничает, ожидая дальнейших подсказок о результатах протокола заседания ФРС", — подчёркивает эксперт.

Кроме того, в пятницу состоится выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле. Рынки ждут от Пауэлла сигналов о возможности дальнейшего понижения базовой ставки в США в сентябре.