МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам довольно стабилен в среду в преддверии публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 18.35 мск курс евро к доллару сохраняется на отметке 1,1099 доллара за евро — уровне предыдущего закрытия, курс доллара к иене растет до 106,48 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,22 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,02%, до 98,17 пункта.

Протокол июльского заседания ФРС, на котором регулятор понизил ставку впервые более чем за 10 лет — до 2-2,25% с 2,25-2,5% годовых, будет обнародован позднее в среду. Инвесторы ожидают получить комментарии относительно состояния экономики США и дальнейшего направления монетарной политики в стране. Участники торгов также ожидают, что в пятницу в рамках симпозиума представитель ФРС Джером Пауэлл даст некоторые сигналы о дальнейшем снижении ставок на сентябрьском заседании.

Тем временем американский президент Дональд Трамп заявил, что ФРС должна понизить ставку ещё на 1 процентный пункт.

"В настоящее время ФРС как никогда осознает тот факт, что президент США делает все возможное, чтобы политизировать процесс денежно-кредитной политики", — отмечает аналитик Monex Europe Ранко Берич (Ranko Berich), чье мнение приводит агентство Рейтер.