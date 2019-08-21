МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Курс рубля на вечерних торгах продолжает уверенный рост на улучшении внешнего фона и росте цены на нефть, евро опустился ниже уровня 73 рубля, преодоленного в пятницу, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.04 мск среды снижается на 83 копейки, до 65,74 рубля, курс евро — на 92 копейки, до 72,95 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,23% — до 60,77 доллара за баррель.