МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду вырос на фоне возвращения аппетита к риску глобальных инвесторов, благодаря чему укреплялся и рубль, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,04%, до 2673,95 пункта, индекс РТС — на 1,23%, до 1280,19 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.29 мск снижается на 91 копейку, до 65,66 рубля, курс евро – на 98 копеек, до 72,89 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,08%, до 60,68 доллара за баррель.

"Крепость рубля, ведомого оживлением глобального аппетита к риску и дальнейшим ростом нефтяных котировок, способствовала росту внутренних секторов, в то время как акции сырьевых секторов, даже неплохо отчитавшаяся "Роснефть", не пользовались активным спросом", — прокомментировал РИА Новости начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Роснефти" подскакивали на 2,3%, до 416,95 рубля, после публикации отчетности по МСФО за первое полугодие и на рекомендациях совета директоров относительно дивидендов. К закрытию торгов компания подорожала на 0,61%.

Бумаги "Башнефти" умеренно выросли, также после публикации отчетности по МСФО. К закрытию торгов привилегированные акции компании поднялись на 0,28%, обыкновенные акции – на 0,25%.

Также среди лидеров роста – обыкновенные акции "Россетей" (3,89%), депозитарные расписки X5 (3,33%), акции "Мосэнерго" (2,89%), АФК "Система" (2,74%), "Аэрофлота" (1,89%), также акции ЛСР (1,59%), "Русала" (1,51%) и префы "Ленэнерго" (1,51%).

Среди лидеров падения – акции "Фосагро" (-1,81%), префы "Сургутнефтегаза" (-1,36%), акции банка "Санкт-Петербург" (-1,36%), Polymetal (-1,08%) и "Акрона" (-1,05%).

ПРОГНОЗЫ

Локтюхов рассчитывает, что публикация протоколов ФРС, которая состоится позже вечером, способна подтвердить рыночные ожидания относительно готовности американского регулятора понижать ставку и, как следствие, поддержать настроения на мировых рынках и цены на нефть.

Соответственно, улучшение внешнего фона и выход стоимости Brent выше 60 долларов за баррель будут, по мнению аналитика, способствовать завтра как развитию укреплению рубля, так и восстановлению индекса Мосбиржи в направлении уровня 2700 пунктов.

Из растущих идей Локтюхов выделяет, в первую очередь, новую волну подъема курсовой стоимости акций Сбербанка (к закрытию обыкновенные акции банка подорожали на 1,2%) и "Аэрофлота", а также ралли в "Россетях" и Х5.

"В секторальном разрезе ждем возврата покупок в сырьевые сектора, в первую очередь, в акции "нефтянки", — добавляет эксперт.

"Ближайшим сопротивлением для индекса РТС является уровень 1300 пунктов, а для индекса Мосбиржи отметка 2700 пунктов. Если ситуация на мировых рынках существенно не ухудшится, в ближайшие дни мы можем рассчитывать как минимум на попытку преодоления данных технических препятствий", — считает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер".