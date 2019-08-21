МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в среду закрылись заметным ростом, более чем на 1%, на снижении опасений замедления мировой экономики, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,11%, до 7203,97 пункта, французский CAC 40 — на 1,7%, до 5435,48 пункта, немецкий DAX — на 1,3%, до 11802,85 пункта.

Индексы поддержал рост цен на акции нефтяных компаний. Так, акции BP и Shell подорожали на 1,11% и 1,55% соответственно, в связи с ростом спроса на сырье.

Позднее в среду будет опубликован протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. На прошедшем заседании впервые за 10 лет было принято решение о снижении процентной ставки на 25 базисных пунктов, до уровня в 2-2,25% годовых. Инвесторы ожидают получить комментарии относительно состояния экономики страны, чтобы оценить возможность ее замедления.

Кроме того, в пятницу состоится выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле. Рынки ждут от Пауэлла сигналов о возможности дальнейшего понижения базовой ставки в США в сентябре, что станет мерой стимулирования роста экономики.