МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Курс доллара демонстрирует слабую разнонаправленную динамику по отношению к евро и иене в четверг утром на фоне публикации протокола июльского заседания ФРС США и в ожидании выступления главы регулятора Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.18 мск курс евро к доллару снижался до 1,1081 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1083 доллара, курс доллара к иене снижался до 106,48 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,61 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышался на 0,01%, до 98,31 пункта.

Участники торгов обратили внимание на то, что ФРС в протоколе июльского заседания указала, что большинство членов регулятора рассматривало снижение ставки на 25 базисных пунктов как корректировку в середине цикла в ответ на изменение экономических перспектив в последние месяцы. Позиция Федрезерва заключается в том, что данное снижение ставки не означает начала полномасштабного цикла смягчения монетарной политики в США.

Теперь рынки ждут пятничного выступления Пауэлла в Джексон-Хоуле на ежегодном экономическом симпозиуме в надежде на то, что он прояснит позицию ФРС по дальнейшим действиям в области кредитно-денежной политики.

"Дополнительные снижения ставки уже полностью отыграны рынками. Если заявление Пауэлла будет немного жестким, то на рынках акций могут произойти распродажи, что окажет давление на курс доллара по отношению к таким более надежным валютам как иена", — сказал агентству Рейтер старший валютный стратег IG Securities Юничи Исикава (Junichi Ishikawa).