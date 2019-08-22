МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Цены на нефть снижаются в четверг утром на фоне неоднозначной еженедельной статистики по запасам сырья в США и общей неопределенности в глобальной экономике, которая вызывает опасения за спрос.

Согласно данным торгов, на 8.31 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,41% — до 60,04 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,38%, до 55,47 доллара за баррель.

Согласно статистике минэнерго США, запасы нефти в стране за прошлую неделю уменьшились на 2,7 миллиона баррелей. Аналитики ждали меньшего сокращения. В то же время запасы бензина выросли на 312 тысяч баррелей, хотя ожидалось снижение.

Трейдеров также продолжают обеспокоить перспективы мирового спроса на нефть на фоне сохраняющейся торговой напряженности между США и Китаем, двумя крупнейшими экономиками мира. "Если неопределенность в торговле сохранится, нефтяному рынку будет трудно сбросить со счетов опасения по поводу угрозы мировому спросу", — сказал агентству Рейтер управляющий партнер VM Markets Стивен Иннес (Stephen Innes).