МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга в основном положительной динамикой в ожидании выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,11% — до 2883,44 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,4%, до 1578,91 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опустился на 0,8% — до 26048,72 пункта, японский Nikkei 225 поднялся на 0,05% — до 20628,01 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,69% — до 1951,01 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — вырос на 0,29%, до 6501,8 пункта.

В четверг в США начнется ежегодный экономический симпозиум, который проводит американский Федрезерв. В нем принимают участие главы мировых центробанков, экономисты и представители бизнеса. Участники торгов ждут выступление Пауэлла, запланированное на пятницу. Рынки уделяют ему особое внимание после того, как был опубликован протокол июльского заседания ФРС. Как написал регулятор, снижение базовой ставки в прошлом месяце на 25 базисных пунктов стало корректировкой в середине цикла. На этом фоне у инвесторов возникли сомнения в перспективах дальнейшего смягчения монетарной политики в США.

ФРС по итогам прошедшего тогда заседания ожидаемо понизила ставку впервые более чем за 10 лет — до 2-2,25% с 2,25-2,5% годовых.

Аналитики Okasan Online Securities, мнение которых приводит агентство Франс Пресс, отметили, что динамика на японском фондовом рынке была ограничена узким диапазоном, поскольку рынки ждут выступления Пауэлла.