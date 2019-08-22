МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Малоликвидные акции "Трансконтейнера" обновили исторический максимум после публикации отчетности по МСФО за первое полугодие 2019 года, показавшей рост чистой прибыли на 90%, следует из данных Московской биржи.

К 11.56 мск акции "Трансконтейнера" растут на 7,16% — до 7555 рублей, при этом индекс Мосбиржи снижается на 0,12%.

В ходе торгов бумаги уже подскакивали на 13,4%, до 7990 рублей – нового исторического максимума. Предыдущий исторический максимум был установлен 25 апреля, после объявления о планах РЖД продать свой пакет в размере 50% плюс 2 акции оператора.

"Трансконтейнер" ранее в четверг сообщил, что чистая прибыль по МСФО в первом полугодии 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 90,1% и составила 6,1 миллиарда рублей.

"Трансконтейнер" — крупнейший в РФ, СНГ и Балтии владелец парка специализированного подвижного состава: в собственности более 25 тысяч фитинговых платформ и около 69 тысяч крупнотоннажных контейнеров. Компания располагает 40 собственными терминалами в грузообразующих центрах РФ, 19 железнодорожными терминалами в Казахстане и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины.

РЖД подконтрольны 50% плюс две акции "Трансконтейнера", которые компания планирует продать в 2019 году на аукционе. Помимо РЖД, акционерами "Трансконтейнера" являются компания "Енисей Капитал", аффилированная с основными акционерами Evraz — Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым, с пакетом 24,5051% и банк ВТБ с пакетом 24,8%.

Аукцион по продаже пакета РЖД со стартовой ценой 36,159 миллиарда рублей назначен на 27 ноября 2019 года.