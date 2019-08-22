МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы снижаются в четверг на фоне информации из протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, который вызвал сомнения относительно перспектив дальнейшего смягчения монетарной политики в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.53 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,43% — до 7171,25 пункта, французский CAC 40 — на 0,24%, до 5421,83 пункта, немецкий DAX — на 0,2%, до 11777,55 пункта.

Уже после закрытия торгов в Европе в среду в США был опубликован протокол июльского заседания ФРС. Регулятор в нем отметил, что снижение базовой ставки в прошлом месяце на 25 базисных пунктов было корректировкой в середине цикла. На этом фоне у инвесторов возникли сомнения в перспективах дальнейшего смягчения монетарной политики в США.

В то же время негатив в Европе ограничивают внутренние статданные. Так, исследовательская организация Markit Economics сообщила, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в августе вырос до максимума за два месяца в 51,8 пункта с 51,5 пункта в июле, хотя аналитики ждали его снижения. Рост показателя также был отмечен в Германии и Франции.

Экономист Berenberg Хольгер Шмидинг (Holger Schmieding), комментируя статистику, сказал агентству Рейтер, что эти данные "не усугубят опасения относительно рецессии, но они также не приведут к их исчезновению в ближайшее время". "Мы все еще далеки от стабилизации ситуации, и это может тянуться до тех пор, пока мы не увидим хотя бы частичное торговое соглашение между США и Китаем", — отметил эксперт.