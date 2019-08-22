МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Цены на нефть растут в четверг днем после утреннего снижения на фоне еженедельной статистики о запасах сырья в США и в ожидании выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 13.06 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,71%, до 60,73 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,68%, до 56,06 доллара за баррель.

Участники торгов продолжают отыгрывать еженедельную статистику от минэнерго США, согласно которой запасы нефти в стране за прошлую неделю уменьшились на 2,7 миллиона баррелей. Аналитики ждали меньшего сокращения показателя. В то же время, запасы бензина выросли на 312 тысяч баррелей, хотя аналитики прогнозировали уменьшение показателя.

Мировые инвесторы также ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, запланированного на пятницу в рамках ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле. Трейдеры надеются, что Пауэлл даст намек относительно дальнейшего направления монетарной политики в США. Рынки уделяют ему особое внимание после того, как был опубликован протокол июльского заседания ФРС, где регулятор отметил, что снижение ставки в прошлом месяце на 25 базисных пунктов было просто корректировкой в середине цикла.

Аналитик Petromatrix Оливье Жакоб (Olivier Jakob), мнение которого приводит агентство Рейтер, отметил, что цены на нефть изменяются в относительно небольшом диапазоне. "Я думаю, что внимание будет сосредоточено на Джексон-Хоуле до конца недели", — отметил эксперт.