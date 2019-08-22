МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Курс рубля продолжает рост в парах с долларом и евро, возвращаясь к уровням недельной давности, следует из динамики торгов Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.26 мск четверга снижался на 11 копеек — до 65,64 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 72,7 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,65% — до 60,69 доллара за баррель.

НЕБОЛЬШОЕ УКРЕПЛЕНИЕ

После умеренного снижения на старте торгов рубль вновь вернулся в "зеленую зону" и продолжил расти на фоне налогового периода и роста нефтяных котировок.

К середине дня рубль демонстрировал лишь небольшое укрепление к доллару и евро (около +0,2%), однако среди других валют на развивающихся рынках такая динамика была наилучшей, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Так, большинство валют развивающихся рынков торговались в минусе, добавляет эксперт.

Валюты развивающихся стран к текущему моменту снижаются против доллара: индийская рупия в паре с долларом — на 0,64%, турецкая лира — на 0,65%, при этом южноафриканский рэнд растет на 0,35%.

"Основные факторы укрепления рубля остаются прежними: конвертация валютной выручки в рамках предстоящих налоговых платежей… и котировки нефти, которые смогли удержать позиции выше психологического уровня в 60 долларов за баррель", — комментирует аналитик.

Участники торгов нефтяными фьючерсами продолжают отыгрывать еженедельную статистику от минэнерго США, согласно которой запасы нефти в стране за прошлую неделю уменьшились на 2,7 миллиона баррелей. Аналитики ждали меньшего сокращения показателя. В то же время, запасы бензина выросли на 312 тысяч баррелей, хотя аналитики прогнозировали уменьшение показателя. На этом фоне цены на нефть поднялись выше 60,5 доллара за баррель по марке Brent.

Аналитик банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин отмечает, что, по его подсчетам, 26 августа уплачиваются основные налоги (НДС, акцизы и НДПИ) в объеме 780 миллиардов рублей. Завершится налоговый период уплатой налога на прибыль 28 августа, платежи могут составить порядка 275 миллиардов рублей, полагает он. Таким образом, в этом месяце совокупный объем налоговых платежей составит более 1,7 триллиона рублей (в июле платежи составили около 2 триллиона рублей), подсчитал аналитик.

Кроме того, еще накануне существенно скорректировался индекс доллара DXY после того, как протокол с прошедшего заседания ФРС продемонстрировал весьма осторожную позицию американского регулятора в отношении дальнейшей динамики процентной ставки, добавляет Кравченко.

ПРОГНОЗЫ

Остаточная конвертация валютной выручки еще какое-то время продолжит оказывать поддержку рублю, вероятно, даже позволив ему закрепиться ниже 65,5 в паре с долларом, считает Кравченко.

"Однако уже в самое ближайшее время внимание инвесторов сконцентрируется на симпозиуме в Джексон-Хоул, где ожидается выступление главы ФРС. Комментарии Джэрома Пауэлла, вероятно, зададут тон настроению инвесторов, и после проведения основных налоговых платежей динамика рубля будет определяться аппетитом к риску на глобальных площадках", — добавляет эксперт.

Спрос на российские активы остается высоким, что, в том числе, подтверждается успешными аукционами Минфина по продаже облигаций федерального займа (ОФЗ), замечает Кадулин.