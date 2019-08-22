МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет на поддержке дорожающей нефти и укреплении рубля, следует из данных Московской биржи.

При этом инвесторы сохраняют осторожность перед выступлением главы ФРС США Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, которое состоится в пятницу, отмечают эксперты рынка. Эти ожидания находят отражение в невысоких объемах торгов – порядка 14 миллиардов рублей.

Индекс Мосбиржи к 16.04 мск рос на 0,14% — до 2677,68 пункта, индекс РТС — на 0,39%, до 1285,17 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 10 копеек — до 65,65 рубля, курс евро – на 18 копеек, до 72,75 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,78% — до 60,77 доллара за баррель.

СЛАБАЯ ДИНАМИКА

"Публикация протоколов заседания ФРС оставила смешанные чувства у участников рынка, сигналов о цикле смягчения денежно-кредитной политики не прозвучало, но ряд руководителей ФРС высказывались за более агрессивное снижение ставки – на 50 б.п., называя в качестве аргументов то, что инфляция не дотягивает до таргета в 2%, а также указывая на замедление мировой экономики и торговли", — комментирует старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

Все эти факторы остаются в силе, поэтому биржевики практически уверены в снижении ставки в сентябре, отмечает он.

"Это вкупе с рядом корпоративных отчётов привело к росту американского рынка вчера, теперь слово за Пауэллом в Джексон-Хоуле, который может скорректировать биржевые настроения, тем более что взгляды членов ФРС расходятся – некоторые представители регулятора считают, что ставку лучше пока не менять", — добавляет аналитик.

На этом фоне игроки рынка акций РФ предпочитают выжидательную позицию, указывает эксперт.

"Отечественный рынок продолжает консолидироваться. Пока остаются неясными планы ведущих центральных банков, а торговая война сохраняет свой затяжной характер. Соответственно, при невысокой волатильности на рынке сырья отечественные индексы ведут себя спокойно", — отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Малоликвидные акции "Трансконтейнера" обновили в четверг исторический максимум после публикации отчетности по МСФО за первое полугодие 2019 года, показавшей рост чистой прибыли на 90%.

В ходе торгов бумаги уже подскакивали на 13,4%, до 7990 рублей – нового исторического максимума. Предыдущий исторический максимум был установлен 25 апреля, после объявления о планах РЖД продать свой пакет в размере 50% плюс 2 акции оператора.

К текущему моменту акции "Трансконтейнера" растут на 4,26% — до 7350 рублей.

Также среди лидеров роста – АФК "Система" (2,54%), бумаги "Мечела" (префы растут на 1,25%, обыкновенные акции – на 2,49%), обыкновенные акции "Россетей" (2,11%), депозитарные расписки "Ленты" (1,61%), акции "Норникеля" (1,39%), а также акции ММК (1,31%) и акции "Детского мира" (1,27%).

Акции ГК "Черкизово" снижаются на 4,33% после публикации отчетности по МСФО за первое полугодие.

В частности, чистая прибыль "Черкизово" по МСФО в первом полугодии 2019 года снизилась на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5,4 миллиарда рублей.

Среди лидеров падения – акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (-2,77%), "Аэрофлота" (-2,05%), ТМК (-1,72%) и префы "Транснефти" (-1,64%).

ПРОГНОЗЫ

"По данным протокола июльской сессии ФРС, члены комитета считают, что июльское смягчение кредитной политики "не должно выглядеть как начало цикла" снижения ставок. Ими было также выражено беспокойство по поводу чрезмерно низкой инфляции. Эта информация не способствует росту дефляционных ожиданий, позитивна для инвестиций в риск, но пока не отыграна рынком. Полагаем, наши игроки ждут сигнала с Запада", — говорит аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин.

Тем не менее, он полагает, что индекс Мосбиржи до конца дня будет повышаться. Ожидаемый возможный диапазон закрытия торгов 2660-2730 пунктов, добавляет он.

Российский рынок также продолжит консолидироваться, считает Кочетков из "Открытие Брокер".