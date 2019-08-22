МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы умеренно растут в начале торговой сессии четверга в преддверии выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, который, вероятно, даст более четкие представления о дальнейшем направлении монетарной политики, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 16.57 мск индекс Dow Jones увеличивался на 0,55%, до 26347,08 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,24%, до 8039,69 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,33%, до 2933,95 пункта.

В среду был опубликован протокол июльского заседания ФРС США. В протоколе регулятор отметил, что несмотря на сохранение напряжения и неопределенности в мировой экономике экономика США достаточно сильная, а снижение ставки было корректировкой в середине цикла. Кроме того, сегодня стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за прошлую неделю неожиданно сократилось на 12 тысяч, до 209 тысяч заявок. Аналитики ожидали уменьшения всего на 4 тысячи.

"Рынки остаются в режиме ожидания в четверг после того, как протокол ФРС не сказал нам ничего, чего бы мы не знали", — отмечает аналитик Oanda Крейг Эрлам (Craig Erlam), чье мнение приводит агентство Франс Пресс.

Теперь участники рынка надеются на выступлении Пауэлла в пятницу получить некоторые сигналы относительно возможности снижения процентной ставки на сентябрьском заседании ФРС. По данным CME Group, 95,8% экспертов ожидают снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов. Остальные 4,2% ожидают сохранения ставки на уровне в 2-2,25% годовых.