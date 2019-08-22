МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером дешевеет, как и в целом в течение всего дня, в преддверии выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.50 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 7,35 доллара, или на 0,48%, до 1508,35 доллара за тройскую унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро уменьшается на 0,45%, до 17,073 доллара за унцию.

В среду был опубликован протокол июльского заседания ФРС. Инвесторы не получили никаких определенных намеков относительно дальнейшего направления монетарной политики и теперь ждут выступления председателя Федрезерва Джерома Пауэлла на симпозиуме, который состоится в пятницу.

"Рынки ждут симпозиума в Джексон-Хоуле. После того, как цены не смогли удержаться выше отметки в 1500 долларов, неудивительно, что инвесторы воздерживаются от покупки металла", — отмечает аналитик Commerzbank Евгений Вайнберг (Eugen Weinberg), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Аналитик также отметил, что в условиях "геополитической напряженности, торговой неопределенности" спрос на золото будет расти.